Дьяков: Это не мы, это Конституционный суд принимал решения

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Политика
Демократы умывают руки. На сегодняшнем заседании парламента почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков заявил, что в сложившейся на прошлой неделе ситуации виновна не ДПМ, а Конституционный суд, принимавший решения.
– ДПМ не приняла ни единого решения, которое позволило бы вам обвинять нас. Я во всяком случае не участвовал ни в подобных дискуссиях, ни в принятии таких решений. ДПМ не принимала никаких решений. Конституционный суд принял решения, – сказал Дьяков, вызвав смех депутатов, передает aif.md
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