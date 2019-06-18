Дьяков: Это не мы, это Конституционный суд принимал решения

Демократы умывают руки. На сегодняшнем заседании парламента почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков заявил, что в сложившейся на прошлой неделе ситуации виновна не ДПМ, а Конституционный суд, принимавший решения.

– ДПМ не приняла ни единого решения, которое позволило бы вам обвинять нас. Я во всяком случае не участвовал ни в подобных дискуссиях, ни в принятии таких решений. ДПМ не принимала никаких решений. Конституционный суд принял решения, – сказал Дьяков, вызвав смех депутатов, передает aif.md