Ренато Усатый об уголовных делах, в которых фигурирует

Лидер Политической партии „Наша партия” Ренато Усатый утверждает, что все уголовные дела, в которых фигурирует, были открыты в момент, когда стало ясно, что его партия пользуется большой популярностью среди избирателей. Политик утверждает, что Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам должна быть ликвидирована, так как это не что иное, как „машина для репрессий и контроля”, передает IPN.

Бывший примар Бэлць заявил на пресс-конференции, что ему были возбуждены уголовные дела за якобы покушение на российского банкира Германа Горбунцова, а также на бывшего начальника Генерального инспектората полиции Георгия Кавкалюка. Другие уголовные дела были возбуждены за контрабанду. Одно было открыто еще в 2014 году, когда он купил Rolls-Royce. Тогда его обвинили в том, что перевез деньги контрабандным путем из Республики Молдова в Германию. Политик утверждает, что, несмотря на то, что представил документы, доказывающие, что сделка была законной, дело не было закрыто.

„Есть три-четыре уголовных дел, касающихся попытки государственного переворота. В одном, как мне кажется, я фигурирую с Нэстасе вместе. Есть еще и по одному отдельному делу”, - заявил Ренато Усатый. По его словам, в других делах ему вменяют подготовку дестабилизации ситуации в Донецке и Луганске. Ни одно дело не касается его деятельности в примэрии Бэлць.

„После того, как накопилось 20 дел, я перестал их считать. Знаете, до 20 мая я следил за тем, чтобы заглянуть в них и так далее. Но после 20, я перестал считать их. Все уголовные дела уже были инициированы, когда „Наша партия” была одной из самых сильных партий”, - отметил Ренато Усатый.

Бывший примар Бэлць утверждает, что ПБОПОД необходимо ликвидировать, поскольку „это машина для репрессий”. Более того, по его словам, это учреждение возглавляет человек, близкий к лидеру ДПМ Владу Плахотнюку. Таким образом, по его мнению, учреждение превратилось в конвейер для „печати” уголовных дел против него, а также против других.