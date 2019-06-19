Политика Два щелчка по носу молдавского депутата Сергея Сырбу Спикер Зинаида Гречаный и вице-спикер Ион Чебан ответили на угрозы демократа. В ходе сегодняшнего заседания Парламента РМ вице-спикер законодательного органа Ион Чебан ответил на «угрозы» депутата ДПМ Сергея Сырбу стать «кошмаром» для правящего парламентского большинства. «Кошмар — это то, что вы сделали с государственными институтами. На прошлой неделе вы поставили под угрозу правовое государство в Молдове, а теперь у вас хватает совести и цинизма приходить и рассказывать, как вы за суверенитет переживаете», — отметил Ион Чебан. «И телефон ему выключите, запрещено использование депутатами телефонов на заседании парламента» — потребовала Гречаный.

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