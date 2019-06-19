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Экономика
Ренато Усатый сообщил о вывезенных кланом Плахотнюка десятках миллионов долларов
19.06.2019

После отречения от власти лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка, через Кишиневский аэропорт чартерами были вывезены десятки миллионов долларов наличными.

"Я чуть ли не со слезами на глазах смотрел на эту пробку, сбегающих из страны, по дороге в аэропорт. Стояли чартеры в аэропорту», - заявил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый на организованной им во вторник пресс-конференции.

Как утверждает Усатый, в те дни из страны деньги вывозились мешками: "были вывезены десятки, если не сотни, миллионов долларов накоплений. Ничего не делалось для того, чтобы это предотвратить".

"Просто новому премьер-министру надо было позвонить в госадминистрацию гражданской авиации и запретить выдачу разрешительных документов на посадку частных бортов и на вылет из Кишинева. Также, надо было попросить Зеленского (президент Украины – Ред.) сделать то же самое в Одессе, потому что наши будут сбегать через Приднестровье и вылетать из Одессы", - заключил Усатый.

Ренато Усатый также сообщил, что по имеющейся у него предварительной информации, один из основных помощников Плахотнюка – его заместитель по ДПМ Сергей Яралов также тайно покинул Молдову, а в США он был якобы задержан американскими властями.

Демпартия пока никак не прокомментировала информацию о причастности своих лидеров к тайному вывозу десятков миллионов долларов из Молдовы.


 
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