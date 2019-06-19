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Экономика
При пособничестве властей молдавские банки `отмыли` 70 миллиардов долларов
19.06.2019

В течение четырёх лет, с 2010 по 2014 год через молдавские финансовые учреждения, суды и подконтрольные властям госинституты были “отмыты” около 70 миллиардов долларов из российских банков.

Об этом говорится в исследовании о “Ландромате”, обнародованном во вторник представителями организаций Watchdog.md и Transparency International Moldova, передает IPN.

Эксперт в области общественной политики Штефан Глигор сообщил в ходе пресс-конференции, что органы надзора и госучреждения, призванные противодействовать отмыванию денег, не выполняли своих служебных обязанностей и “делали вид, что ничего не происходит”. При этом один из авторов исследования Сергей Тофилат отметил, что молдавские власти ранее объявляли о 20 миллиардах долларов “подозрительного происхождения”, на самом же деле эта сумма составляет около 70 миллиардов. Более того, ни один из участников махинаций не был наказан, а некоторые даже были назначены на высокие посты, констатировал эксперт.

По словам главы Transparency International Moldova Лилии Каращук, всё это происходило с попустительства властей, а компетентные органы сами были соучастниками преступных схем.


 
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