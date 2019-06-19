Молдавские депутаты аннулировали закон о получении гражданства Молдовы в обмен на инвестиции

Решение было утверждено депутатами коалиции - фракции ПСРМ и блока ACUM.

Депутаты парламента сегодня, в ходе заседания, в первом чтении утвердили решение об аннулировании так называемого «закона о покупном гражданстве» или получении гражданства республики в обмен на инвестиции. Решение было утверждено депутатами коалиции - фракции ПСРМ и блока ACUM (PAS и DA), передает Actualitati.

В настоящее время таким образом гражданство получили двое инвесторов, чьи личности не раскрываются. Кроме этого, были поданы еще 23 заявки, судьба которых теперь неизвестна. Впервые гражданство по этой программе было предоставлено 5 апреля. По данным Агентства публичных услуг, первым иностранцем, получившим молдавское гражданство взамен инвестиций, стал бизнесмен из сферы IT.

Как отметила директор Программы по приобретению гражданства Юлия Петухова, он заинтересован в расширении своей профессиональной деятельности в государствах, с которыми у Молдовы есть либерализованный визовый режим (в частности, Содружества Независимых Государств), а также и в государствах, с которыми Молдова заключила соглашения о свободной торговле.

Программа получения гражданства взамен инвестиций принята правительством в 2018 году. Она предусматривает предоставление гражданства в обмен на безвозвратный взнос в государственный инвестиционный фонд. Сумма взноса - более 100 тысяч евро. Паспорт Республики Молдова предоставляет безвизовый въезд в 121 страну мира, включая страны шенгенской зоны и государства СНГ.

Продажа молдавского гражданства вызвала резкое возмущение не только рядовых жителей республики, но и зарубежных партнеров. По мнению ЕС, утвержденная программа содержит риски предоставления гражданства РМ лицам с сомнительным прошлым, а также граждан, представляющим угрозу безопасности стране.

Ряд экспертов утверждали, что при внедрении этой программы Молдова рискует лишиться безвизового режима со странами ЕС, который был введен в 2014 году.