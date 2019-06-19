Министра надо знать в лицо: Кто будет руководить страной - новые члены кабмина Молдовы

Рассказываем, кто занял кресла министров.

В субботу, 8 июня, парламент утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Майей Санду. Рассказываем, кто занял кресла министров.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду

Родилась в 1972 году в селе Рисипень Фалештского района. Начала карьеру консультантом в Министерстве экономики. Семь лет работала в офисе Всемирного банка в Кишиневе в качестве экономиста. С 2010 по 2012 год была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. В 2012–2015 гг. была министром образования Молдовы.

В 2015 г. создала собственное проевропейское политическое движение «Сделай шаг с Майей Санду», позднее преобразованного в партию «Действие и солидарность» (PAS).

Майя Санду в 2015 году создала партию «Действие и солидарность» (PAS)

Вице-премьер и министр внутренних дел Андрей Нэстасе

Родился в 1975 году в Мындрештах Теленештского района. Начал свою карьеру в 1997 году в качестве помощника прокурора в транспортной прокуратуре Кишинева. Был заместителем директора компании AirMoldova. В 2002 году получил лицензию адвоката и открыл свой собственный кабинет.

В начале 2015 года основал Платформу «Достоинство и правда» (DA).

Андрей Нэстасе в начале 2015 года основал Платформу «Достоинство и правда» (DA).

Вице-премьер по реинтеграции Василий Шова

Родился в 1959 году в селе Красноармейское Хынчештского района. Был депутатом первого парламента Республики Молдова и одним из людей, подписавших Декларацию о независимости. В период с 1995 по 1998 гг. занимал должность заместителя министра иностранных дел. С 1998-го по 2002 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в КНР.

Василий Шова с 1998-го по 2002 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в КНР.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску

Преподает в Парижском Институте политических исследований. В 2010, 2012, 2013 гг. работал советником по внешней политике и делам ЕС в кабинете премьер-министра Молдовы (2010, 2012-2013 годы). Он также работал научным сотрудником в Центре европейских политических исследований в Брюсселе (2005-2007).

Николай Попеску преподает в Парижском Институте политических исследований

Министр обороны Павел Войку

Павел Войку является советником президента Игоря Додона по особым поручениям.

С 1995 года он занимал различные должности в Инспекторате полиции г. Унгены и в Национальном центре по борьбе с коррупцией. Занимал должность комиссара районов Калараши Чимишлия, был начальником Инспектората полиции сек. Буюканы. С февраля 2016 года был назначен начальником Инспектората полиции г. Бендеры.

Павел Войку с февраля 2016 года был назначен начальником Инспектората полиции Бендер

Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан

В период с 1994 по 1999 год был старшим консультантом в газонефтяных и продовольственных компаниях, а также в государственных организациях России. С 2001 по 2007 год занимал должность директора нью-йорской основной глобальной инвестиционной группы и структурного финансирования. В период с 2007 по 2014 год являлся основным партнером инвестиционного фонда с частным капиталом.

Вадим Брынзан получил в Гарвардском университете степень магистра по управлению бизнесом со специализацией в области финансов. Фото: скриншот из видео

Министр просвещения, культуры и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей

С 1996 по 1998 год была директором Программы модернизации образования в гуманитарной области в Фонде «Сорос Молдова». В течение 12 лет была исполнительным директором образовательного центра Pro Didactica. С 2013-го до августа 2015 года занимала должность заместителя министра образования.

Лилиана Николаеску-Онофрей с 2013 до августа 2015 года занимала должность заместителя министра образования.

Министр финансов Наталья Гаврилица

В течение трех лет она работала в Лондоне экономистом в глобальном Фонде инноваций.

Занимала пост госсекретаря в Министерстве образования.

Наталья Гаврилица работала в Oxford Policy Management — международной консалтинговой фирме в Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода

Наталья Гаврилица занимала пост госсекретаря в Министерстве образования. Фото: esp.md

Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Алла Немеренко

является директором университетской клиники первичной медицинской помощи Государственного медицинского и фармацевтического университета (ГУМФ) им. Николае Тестемицану. Алла Немеренко - конференциар в Школе менеджмента в области общественного здравоохранения ГУМФ им. Николае Тестемицану. В 2005 году была номинирована на Нобелевскую премию мира.

Алла Немеренко была номинирована на Нобелевскую премию мира швейцарской организацией «1000 женщин за мир». Фото: europalibera.org

Министр юстиции Станислав Павловский

С 1980 по 1985 год работал следователем и главным следователем прокуратуры Криулянского района. Позже, на протяжении 16 лет, работал в Генеральной прокуратуре Молдовы. Экс-судья ЕСПЧ со стороны Республики Молдова.

С 2009 по 2010 год преподавал в Институте международных отношений Молдовы. В настоящее время он является адвокатом в адвокатском бюро.

Станислав Павловский экс-судья ЕСПЧ со стороны Республики Молдова. Фото: Ru1.md

Министр сельского хозяйства Жоржетта Минку

Работала консультантом в правительстве Молдовы. Руководит центром развития и управления, а также предоставляет консалтинговые услуги бизнес-сектору и организациям по развитию.

Жоржета Минку работала консультантом в Правительстве Молдовы. Фото: esp.md

НИКИТА ЗВЕРЕВ