После Сырбу от Стурзы досталось и Дьякову - «не вступайтесь за палачей»

Хитрый лис молдавской политики. Дмитрий Дьяков уже давно занял место на молдавском политическом небосводе, и, что бы ни происходило, он умудряется оставаться на респектабельных позициях. Впрочем, то, во что превратилась основанная им Демократическая партия, в итоге бумерангом ударило и по репутации Дьякова. Сегодня утром на очередном заседании парламента Дьяков осторожно попытался вставить слово за демократов:

- У меня сложилось впечатление, что вы хотите поиграть полгода с отстранением ДПМ от власти. Я, как основатель этой партии, всегда выступал в роли посредника, между правыми и левыми, у меня была историческая роль, всегда должна быть партия в роли посредника, которая будет приглашать вас за стол переговоров, - заявил с трибуны Дьяков.

Его демарш не остался незамеченным - отреагировали как действующие члены парламента, так и внимательно следящий за событиями Ион Стурза, который в конце 90-х сам входил в Демократическую партию. Недавно он высмеял Сергея Сырбу, а теперь решил добавить и Дьякову:

- Господин Дьяков, почему вы «рвете на себе рубаху» за тех, кто были нашими палачами? Вы забыли дела, которыми вас и ваших родственников шантажировали? Вам страшно? Стыдно и унизительно для человека, у которого за спиной целый «век» политической карьеры, - заявил Стурза, слова которого опубликованы в Facebook.