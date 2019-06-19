Первый газ из Румынии поступит в Кишинев в феврале-марте следующего года, - Брынзан

К концу 2019 года газопровод Унгены-Кишинев построен не будет. Об этом новый министр экономики Вадим Брынзан заявил в эфире одного из местных телеканалов. По его оценке, к концу года газопровод будет построен где-то на 90%.

- Срок строительства был – окончание 2019 года. На данный момент могу сказать, что, скорее всего, у нас будет 90% до конца года. Первый газ поступит в феврале-марте следующего года. Проект движется, - сообщил Брынзан.

Трубопровод Яссы-Унгены был сдан в эксплуатацию в августе 2014 года. Его строительство обошлось примерно в 26 миллионов евро, из которых семь миллионов ЕС предоставил в виде гранта. Протяженность газовой магистрали составила 43,2 километра, а проходимость – 1,5 миллиарда кубометров в год. Однако эксплуатировался он недолго. Первые поставки газа по нему начались с марта 2015 года – всего в объеме чуть более миллиона кубометров по цене в 1010 румынских леев за тысячу кубометров. А уже в 2017 году поставки румынского газа в Молдову и вовсе прекратились.

Продление этого газопровода до Кишинева с молдавской стороны и до Онешть-Лецкань с газокомпрессорной станцией с румынской стало следующей частью плана «по снижению зависимости республики от российского газа». Однако работы по строительству новой ветки стартовали только в мае этого года после долгих проволочек с румынской стороны.

В 2019 году газопровод уже должен был быть введен в эксплуатацию, однако далеко не все эксперты в области энергетики считают целесообразным строительство этой газовой ветки.

В то же время уже в декабре этого года истекает срок контракта на поставку в Молдову российского газа. Положение усугубляется тем, что в то же время завершается действующий контракт на транзит газа через территорию Украины. Возможное прекращение транспортировки российского газа через территорию Украины может стать серьезной проблемой для Молдовы, и, как отметил президент Молдовы Игорь Додон, решать ее нужно «не завтра или послезавтра, а вчера и позавчера». Сейчас в республике наконец-то появилось вменяемое правительство, которому предстоит заняться решением этого вопроса.