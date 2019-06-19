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Вице-председатель ДПМ ответил на вопрос, где находится Канду
19.06.2019

У всех - уважительные причины. Владимир Чеботарь, вице-председатель Демократической партии, дал понять, что Андриан Канду возвращается в Молдову. Самолёт с бывшим спикером должен был приземлиться из Лондона в 19:35.

Впрочем, журналистам этой информации показалось мало - они спросили, где находится Плахотнюк. Чеботарь ответил, что об этом можно спросить самого "серого кардинала" ДПМ - он, якобы, отвечает на текстовые сообщения.

- У него была запланированная поездка в пятницу, он отложил её до вечера, хотя должен был улететь с утра. Но были и другие соображения, которые касаются безопасности и его семьи, - заявил Чеботарь.

Журналисты спросили его, если Плахотнюк покинул страну через Приднестровье:

- Нет, он передвигается законными путями. Там, где можно. Там, где и вам дозволено, - ушёл от ответа Чеботарь.


 
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