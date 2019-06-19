Додон намерен обсудить с Медведевым отмену пошлин на молдавские товары

Президент Молдовы Игорь Додон, выступая в эфире одного из частных телеканалов, рассказал о предстоящей встрече с российским премьером.

Президент Молдовы Игорь Додон намерен обсудить с российским премьером Дмитрием Медведевым вопрос о продлении отмены пошлин для молдавских товаров.

Об этом глава республики заявил во время выступления на одном из частных телеканалов. Додон отметил, что предварительная договоренность уже есть. А встреча с Медведевым, скорее всего, пройдет в Минске уже на этой неделе.

Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке WorldFood Moscow

"Я предварительно говорил об этом с Дмитрием Козаком, обсудим и с Медведевым - мы попросим, чтобы нам продлили беспошлинную торговлю с Россией, которая заканчивается 1 июля", - сказал Додон.

Также президент отметил, что обсудит с российсими партнерами и газовый вопрос.

"Мы с главой "Газпрома" договорились о том, что нужно начинать переговоры о новом договоре по поставкам газа и по транзиту. Все эти вопросы надо решать", – напомнил президент.

Ранее Додон сообщил о начале переговоров с ПАО "Газпром" по условиям новых контрактов на поставку газа в Молдову и на его транзит с 1 января 2020 года.

Действующий контракт на поставку газа Молдове истекает в конце этого года. В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Игорь Додон просил главу "Газпрома" предоставить Молдове 25% скидки на газ. Свою просьбу президент республики обосновал тем, что республика получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Ранее президент подчеркивал, что Кишинев не станет больше покрывать газовый долг Тирасполя, а само Приднестровье не будет бесплатно получать газ.

В 2018 году "Газпром"поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров). Контракты между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года.