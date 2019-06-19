Ион Чебан: Была попытка ДПМ остаться у власти любой ценой

Вице-председатель парламента Ион Чебан отметил, что в последнее время произошли очень серьезные вещи, в том числе „хорошо организованная антиконституционная попытка теми, кто узурпировал власть в государстве”. Ион Чебан говорит, что была попытка Демократической партии остаться у власти любой ценой. Заявления были сделаны на общественном телеканале Moldova 1, передает IPN.

Вице-председатель парламента говорит, что эта попытка была предпринята с использованием полиции, армии и многих других инструментов, в том числе бедных людей, которым заплатили за пребывание в палатках у государственных учреждений, решения Конституционного суда. По его словам, те, кто отдавал приказы, должны ответить.

О палаточной манифестации у государственных учреждениях, Ион Чебан говорит, что этими действиями Демократическая партия хотела не допустить, чтобы депутаты и новые министры вошли в Дом правительство и министерства. Кроме того, вице-председатель парламента назвал недопустимыми действия судей Конституционного суда с момента формирования нового парламентского большинства и считает, что они должны подать в почетную отставку.

В качестве приоритетов на следующий период, Ион Чебан назвал деолигархизацию государства, освобождение из плена государственных учреждений. Параллельно с этим будут проанализированы социальные и экономические проекты, которые будут реализованы в самых коротких сроках. В середине года будет пересмотрен и бюджет.