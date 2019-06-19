Депутат: Должность судьи Конституционного суда должна быть технической

Депутат от Партии действия и солидарности Владимир Боля утверждает, что должность судьи Конституционного суда должна быть чисто технической. По его словам, шесть судей должны выносить решения строго на основе анализа, а не в соответствии с политической ситуацией в стране. Об этом говорилось в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8, передает IPN.

„Самая большая проблема, которую мы видим в Конституционном суде, заключается в том, что они, своими действиями последних дней, поиздевались над КС, над понятием Конституции и верховного суда, и я думаю, что придется пройти очень долгий путь, чтобы вернуть авторитет Конституционного суда и восприятие того, как граждане должны относиться к этому учреждению”, - заявил депутат.

Владимир Боля говорит, что решения Конституционного суда должны соответствовать Конституции Республики Молдова.

Депутат от Партии социалистов Григоре Новак утверждает, что КС должен руководствоваться правовой нормой, а не политикой. „Завтра будет другая политическая ситуация в стране. И что? Будет вынесено другое решение или снова будут отменены старые?”,- задался вопросом депутат.

Вчера в парламенте обсуждался вопрос о создании следственной комиссии „для выяснения фактических и правовых обстоятельств попытки антиконституционного пучка Демократической партии, осуществляемой через Конституционный суд и Генеральную прокуратуру”.