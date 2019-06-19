Игорь Боцан: «Коалиция ПСРМ и ACUM неестественна, но они в одной лодке и одинаково заинтересованы в продолжительном успехе»

Вернется ли Плахотнюк? Он не пришел на парламентское заседание, и никто не знает, почему. Будут ли наказаны судьи Конституционного суда, лидер ДПМ и организаторы блокады правительственных зданий? Продолжатся ли социальные программы новым кабинетом министров? На эти и другие вопросы «Молдавских ведомостей» ответил политолог Игорь Боцан.

Страх появился у Плахотнюка и исчез у Усатого

- А почему Плахотнюк уехал? Он депутат. На него нет уголовных дел. Он находился в партии власти десять лет. Вся государственная машина работала по его лекалам. Даже если власть поменялась - у ее институтов большая инерция.

Считаю, решение Плахотнюка уехать очень, очень странным. И еще более странным - на фоне приезда Ренато Усатого. На последнего заведено множество уголовных дел, действует ордер на арест. Достаточно поменяться верхушке власти в Молдове, и Усатый идет на риск и возвращается. Такие контрастные решения этих двоих. Страх у одного исчез – у другого появился.

«Было бы интересно, если бы ДПМ оказалась в вопросах финансирования в той ситуации, в какой ACUM участвовал в выборах»

- Конечно, надо разобраться, что происходит с финансированием партий. К этому нас мотивирует видеоролик, который ДПМ растиражировала на своих каналах – где речь идет о разговоре между Владом Плахотнюком и Игорем Додоном. И ведь мы еще не забыли сюжет видеоролика, на котором председатель района Криулень рассказал, как члены ДПМ ставят подписи в официальных листах, фиксируя личные взносы в фонд партии, которые они якобы вносили.

Это - предлог разобраться с финансированием всех партий. После разбирательства и выводов появится вопрос: есть ли предлог помешать ДПМ участвовать в честных и справедливых выборах на равных условиях со всеми? Было бы интересно, если бы ДПМ оказалась в вопросах финансирования в ситуации, в которой блок ACUM участвовал в выборах.

Кто расставил ловушку, о которой говорит лидер ДПМ

- Если Демократическая партия наберется терпения, то увидит результаты шумихи насчет федерализации, которая ими распространяется в зависимых СМИ.

Мы понимаем, что диалог между президентом и лидером ДПМ, который нам показали, является лишь частью цепочки таких встреч и диалогов. В этом контексте встает интересный вопрос: как президент мог прийти с вопросом о федерализации, если раньше такое не оговаривалось?

Надо принимать во внимание то, что по этому вопросу говорит Дмитрий Козак. По его словам, предложение о федерализации пришло от Влада Плахотнюка. В Москве над предложениями Плахотнюка поработали, и ответной реакцией была встреча Игоря Николаевич встретился с Владимиром Георгиевичем. Похвально, что Плахотнюк не подписал этот документ, но вот вопрос: зачем он затеял этот разговор, в том числе о федерализации? Если Демпарти скажет, что Козак лжет, то встает вопрос, почему мы должны верить Плахотнюку и не верить Козаку?

У Плахотнюка – склонность к созданию новых реальностей

- У Плахотнюка есть определенная склонность к созданию новых реальностей. Так, свое имя Владимир Плахотнюк, когда ему было выгодно, поменял на имя Влад Улинич. Раз такое было в его биографии, то почему сейчас мы должны верить в его правдивость? Тем более, что были и другие прецеденты.

У нас нет полной картины того, какие внешние силы и каким образом вмешиваются в наши внутренние дела, мы не знаем, не было ли это вмешательство спровоцировано предложением Плахотнюка. Тем более, что в 2010 году от него уже поступало предложение влиятельной Тогда по приглашению Влада Плахотнюка в Молдову прибыл господин Сергей Нарышкин. Это была осознанная операция Владимира Георгиевича, которая окончилась казусом «вмешательства во внутренние дела». После этой операции осталось много вопросов.

Мы можем относиться к членам ДПМ и ее лидеру как к добропорядочным гражданам или нет, но мы хотим знать истину. Что происходило на самом деле, когда была проведена операция «вмешательства» во внутренние дела страны Нарышкина, прибывшего по приглашению Плахотнюка?

Если опять, как в 2010 году, Россия, но уже в лице Козака, вмешалась, то правда ли, что это вмешательство связано с предложением Плахотнюка о федерализации?

Давайте разбираться, но не создавать при этом атмосферу нервозности.

Довести анализ масштабов нарушения законности до конца, не выходя из легального поля

- Инициатива ужесточить наказание за узурпацию власти в Молдове вплоть до пожизненного тюремного заключения,может быть полезна. Нужны консультации по этому вопросу с внешними партнерами: Венецианской комиссией и другими международными институтами. Должна быть уверенность в том, что такие инициативы будут поддержаны нашими партнерами по развитию.

Только за последнее время произошло несколько событий, которым необходимо дать юридическую оценку. Это высылка турецких учителей из Молдовы и по этому вопросу осуждение ЕСПЧ. Есть большое подозрение, что это был политический заказ. Это решения Конституционного суда, который их печатал на конвейере, игнорируя все процедуры. То, что Конституционный суд подменяет понятия в оригинальном тексте Конституции, недопустимо. И в этом случае должен авторитетный орган в лице Венецианской комиссии высказать свою оценку.Новой власти необходимо довести анализ этих событий до конца, не выходя из легального поля.

Второй важный факт, связанный с государственной властью, состоит в том, что судьи Конституционного суда поставили страну на грань опасного конфликта. Если эти люди после того, что они натворили, не понимают, что к ним нет доверия, что их репутация подмочена и что им надо подавать в отставку, то это обстоятельство нужно до них довести и принять к ним меры через высший законодательный орган.

По поводу этих событий недоумевает экс-председатель парламента Андриан Канду - он не понимает, почему народ не может это проглотить, как раньше безропотно глотал, когда Конституционный суд принимал решение о том, что 51 голос депутатов – это больше половины из 101. Необходимо дать оценку действиям отдельных граждан, организовавших блокирование государственных учреждений, подслушивание телефонных разговоров.

Новое правительство продолжит социальные программы и улучшат их

- Во-первых, социальные программы - это часть соглашения, которое подписал блок ACUM и социалисты. И те, и другие понимают, что их коалиция неестественна, но они в одной лодке и одинаково заинтересованы в продолжительном успехе. Также они понимают: что-то может не сработать, и состоятся досрочные выборы. Поэтому приоритетом станет открытие внешнего финансирования и российских рынков для молдавской продукции, выполнение социальных программ. Во-вторых, социалисты не допустят отступления от своих обещаний по социальным программам. И сам блок ACUM, в особенности партия PAS, принял большую программу социальных обязательств перед избирателями.

Марина ТИМОТИНА