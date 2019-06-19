Денис Безнос. Стоит посмотреть, как четыре человека отгружают 3 миллиона метров паркета

Разговор с Денисом Безносом, директором EXCONS GRUP (material.md, салон мебели Interium) о поездке на крупнейший в Германии завод паркета HARO.

Денис, привет. Давай начнем с какой-нибудь детали «вау», а потом про все остальное. Чтобы не было скучно.

С «вау»? Представь себе склад. 17-ти этажное здание. По крайней мере, 17 уровней точно, может, этажей меньше. На этой площади складировано три миллиона квадратных метров паркета. И все это хозяйство управляется 4 людьми. Сотрудник сформировал заказ, нажал кнопочку и выбранный груз приехал на выдачу сам.

Вот до чего доводит дефицит хороших кадров?

Вот до чего доводят немецкие чудеса автоматизации производства. На самом деле в компании работает почти 1800 сотрудников, а оборот – около 300 миллионов евро в год. Компании уже 150 лет, управляется четвертым и пятым поколением семьи основателей. Забавно, что вначале компания производила не паркет, а спички. Но с массовым появлением зажигалок производство спичек прекратили и удачно переориентировались на паркет.

А что было причиной поездки? HARO планирует открыть производство в Молдове?

Нет, конечно. Центр производства у них один. Повод был другой – нас, как партнеров по Молдове, пригласили посетить производство с группой молдавских архитекторов и дизайнеров.

Поездка, как я понимаю, произвела впечатление не только на тебя?

Думаю да. Даже уверен. Такое масштабное производство для всех было в новинку. Полный цикл. На территорию заезжает ствол, а в итоге – сотни видов паркета на складе. Кроме производства нас знакомили и с новыми инструментами для продаж – мобильным приложением HARO, которое включает и элементы работы с виртуальной реальностью.

Кормили хоть?

Смеешься? Если немцы что-то делают, они все делают на совесть. Я могу тебе прислать агенду на те четыре дня, что мы были в Германии. Строчек про обед или ужин в ресторанах там не меньше, чем деловых записей. По-моему, у нас получился маленький внеплановый «октоберфест» по количеству еды и напитков. Плюс постоянная смена локаций и реально незабываемая прогулка на катере на остров, утопающий в цветах.

Что подкупает – понятно, что Молдова с нашими объемами далеко не первый партнер HARO по сбыту, но на качестве приема и отношении к нам это никак не отразилось. Кто раньше правил в Германии? Курфюсты?

Ага.

Ну, так нас принимали как курфюстов…

Павел ЗИНГАН