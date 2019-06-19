Президент Додон рассказал о действиях ПСРМ, ПДС и ППДП, чтобы не возвращаться к тому, что было несколько недель назад!

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что они не примут ни одного депутата ни от какой фракции в правящую коалицию. Об этом глава государства сказал в интервью europalibera.org, отвечая на вопрос, не боятся ли они, что члены фракции ДПМ захотят присоединиться к другому формированию.

Как сообщает ТРИБУНА, Игорь Додон сказал, что уверен, что они будут искать.

«Мы не примем ни одного депутата ни от какой фракции, а если мы придем к ситуации, когда не сможем пойти дальше идеологических соображений с Майей Санду и Андреем Нэстасе, мы соберемся и примем решение об объявлении досрочных парламентских выборов». Никакого переливания, нужно ликвидировать отрицательную практику, которая была в последние годы.

Если на определенном этапе мы не сможем пойти вместе, мы скажем: «Мы останавливаемся здесь, мы объявляем досрочные парламентские выборы и идем к гражданам, чтобы они дали оценку каждому из нас». Но нам не нужно играть с ДПМ или теми, кто покинет ДПМ, потому что это будет огромной ошибкой и будет риск вернуться к тому, что было несколько недель назад.

А тогда зачем мы все рискнули, ради чего я рискнул, почему рискнул 61 депутат, в отношении которого были открыты уголовные дела о государственном перевороте? Чтобы вернуться ко всему, что было? Мы не должны этого допускать», – сказал Игорь Додон.

Андриана Кептине