Сомнительные приватизации в Молдове. Кто за них ответит?

Парламент Республики Молдова проголосовал сегодня за создание Специальной следственной комиссии по нескольким случаям сомнительной приватизации начиная с 2013 года.

Как заявил депутат Игорь Мунтяну. комиссия будет «заниматься Tutun CTC, Аэропортом, автовокзалами, Air-Moldova и другими случаями приватизации посредством схем».

- Не заменяя следственные органы, Парламент имеет полномочия и обязанность контролировать защиту общественных интересов в любой ситуации, связанной с государственным имуществом. Мы займемся Tutun CTC, международным аэропортом Кишинева, автовокзалами, Air-Moldova и другими фирмами. Я буду иметь привилегию лично руководить этой следственной комиссией, которая обязана в течение 120 дней представить свои первые выводы о законности этих приватизаций. Сегодня Комиссия объединяет членов всех парламентских фракций, потому что я убежден, что все ее члены должны быть непосредственно заинтересованы в прозрачном, эффективном и законном управлении государственным имуществом.

Таким образом, я объявляю о заинтересованности Парламентской комиссии сотрудничать с представителями прессы, гражданского общества, бизнеса и государственных органов для проведения этого расследования со всеми, кто хочет сообщить нам, как происходили приватизации в период с 2013 по 2019 годы. Мы хотим, чтобы эта Комиссия по расследованию оправдала ожидания населения и должным образом оценила общественные интересы и юридическое соответствие приватизации/концессий, - написал Мунтяну на своей странице в Facebook.

Убыточное государственное предприятие «Air Moldova» выкупила за бесценок компания Civil Aviation Group, которой принадлежит лоукостер Blue Air. Сумма сделки составила 1 млрд 200 млн леев, однако в бюджет поступит только 50 млн леев. Остальная сумма пойдет на покрытие долгов авиаперевозчика.