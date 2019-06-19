Не следует спешить со статусом приднестровского региона, - Игорь Додон

Глава государства Игорь Додон заявил, что не следует спешить с вопросом приднестровского урегулирования.

В рамках интервью для портала moldova.europalibera.org президент отметил, что этот вопрос не заморожен, однако требует деликатности.

- Нам не следует спешить со статусом приднестровского региона. Для нас очень важны, если говорить о Приднестровье, несколько дел. Первое - не ухудшать ситуацию, а выполнять договоренности. Я говорю о регистрационных номерах, которые, при внешней поддержке, в формате переговоров 5+2, были утверждены.

Следует разобраться с контрабандными схемами, энергией и в этих вопросах у Кишинева будет жесткая позиция. Я твердо убежден, что премьер согласится с моей позицией, мы должны с этим разобраться. Тем не менее, что касается статуса, я думаю, что это очень деликатный вопрос, который будет сложно обсуждать в нынешнем правительстве. Да, обсуждения в формате «5 + 2» должны продолжаться. Да, у нас профессиональный премьер-министр Василий Шова, который, вероятно, лучше всех в Молдове ознакомлен с приднестровским дело и пусть он занимается этим и идет вперед, - заявил Додон.