Додон о возвращении Усатого (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал возвращение в Молдову лидера "Нашей партии" Ренато Усатого. Заявление прозвучало в эфире телеканала НТВ Молдова.

"Я согласен с тем, что сказала Майя Санду: нужно разобраться", заявил Додон.

"Мы в юстицию не вмешиваемся, мне есть что сказать по поводу этого гражданина, но пусть независимая юстиция этим займётся. Однако вернуться в этот период, когда прокуратура под Плахотнюком - ну странно. И те же прокуроры, которые подписывали одни документы, а сейчас поменяли свою позицию", отметил глава государства.

И госпожа премьер-министр правильно сказала - когда вы ошибались - когда открывали уголовные дела или когда закрываете?

Мы будем внимательно за этим следить, мы не боимся конкурентов в политической борьбе.

Что гадать, время покажет. Но я не исключаю варианта дестабилизации, я ничего не исключаю. Время покажет, посмотрим, что он будет делать через несколько недель", подытожил Игорь Додон.