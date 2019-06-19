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Додон о возвращении Усатого (ВИДЕО)
19.06.2019

Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал возвращение в Молдову лидера "Нашей партии" Ренато Усатого. Заявление прозвучало в эфире телеканала НТВ Молдова.

"Я согласен с тем, что сказала Майя Санду: нужно разобраться", заявил Додон.

"Мы в юстицию не вмешиваемся, мне есть что сказать по поводу этого гражданина, но пусть независимая юстиция этим займётся. Однако  вернуться в этот период, когда прокуратура под Плахотнюком - ну странно. И те же прокуроры, которые подписывали одни документы, а сейчас поменяли свою позицию", отметил глава государства.

И госпожа премьер-министр правильно сказала - когда вы ошибались - когда открывали уголовные дела или когда закрываете?
Мы будем внимательно за этим следить, мы не боимся конкурентов в политической борьбе.

Что гадать, время покажет. Но я не исключаю варианта дестабилизации, я ничего не исключаю. Время покажет, посмотрим, что он будет делать через несколько недель", подытожил Игорь Додон.


 
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