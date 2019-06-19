Важно, чтобы после «внезапной» революции в Молдове, были наказаны те, кто прислуживал олигархической власти

Естественно, строго по закону и, естественно, те, кто «пилил» в этих целях деньги государства.

Прекрасный пост в Фэсбуке написал политолог Алексей Тулбуре:

- Если не будет посадок, и не стрелочников, а бонз плахотнюковского режима - депутатов, министров, судей, полицейских, прокуроров, руководителей государственных агентств и т.д., - изменения в стране не будут иметь никакого смысла, и все вернется на круги своя. Никакого возмездия - все исключительно по Закону. За преступлениями неотвратимо должны следовать наказания, в противном случае общество разваливается. Поэтому надо активно поддерживать действия новой власти по восстановлению правового государства в Молдове. И сопротивляться попыткам как-то (как было всегда до сих пор) прикрыть преступления и преступников».

Это напомнило мне знаменитое довлатовское: «Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?» Так и в Молдове – Плахотнюк, конечно, тот еще демократ, но кем бы он был без помощи пособников и приспособленцев, которые шли в Демпартию и служили ей, чтобы заработать? Кем бы он был без тех, с чьего молчаливого согласия творились преступления? Кем бы он был, без тех «винтиков» в государственной системе, которые обеспечивали слаженную работу олигархического механизма.

Да, безусловно, сейчас все внимание заточено на тех, чьи имена были на слуху последние 10 лет, но есть и «серые кардиналы», возглавляющие большие холдинги и сидящие на государственных бюджетах, в том числе на российских и румынских. Именно они саботировали решения новой власти после «внезапной» революции, именно они давали указание своим подчинённым заткнуться и поддерживать «кого надо», полагая, что этот «революционный бардачок» ненадолго. Они никуда не делись, они остались там же, мгновенно переобувшись в воздухе в минувшие выходные. И они – самые опасные, поскольку Плахотнюк далеко, а они здесь – в Молдове, готовые нанести внезапный удар в спину, как только представится возможность.

Ну, а тем простым работникам, на которых недавно орали с требованием "заткнуться", мой совет: не бойтесь! Эти орущие и энергию сосущие - не вечны. И, если вы и дальше будете слепо и покорно идти за ними, делая вид, что не замечаете их диктаторские замашки, то совсем скоро вам будет стыдно. Очень.

ПАВЕЛ МУНТЯН