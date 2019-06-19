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Семья
Мама москвички родом из Молдовы, которая благодаря «Комсомолке» нашла дочь и сына спустя 17 лет
19.06.2019

«Комсомолка» помогла 26-летней россиянке и ее младшему брату вновь обрести семью.

Около недели назад в редакцию обратилась 26-летняя москвичка Светлана Куликова:

- Мы с братом ищем маму! Знаем только, что она живет в Молдове, в Резинском районе. Ее зовут Анжела Куликова (Шишкану), - рассказала нам Светлана. - Маму последний раз я видела еще в 2002 году. Я обращалась в программу «Жди меня». Но мне там не смогли помочь. Последняя надежда на вас!

Светлана сама давно стала мамой (Фото: соцсети).

Светлана сама давно стала мамой (Фото: соцсети).

Как оказалось, 18-летняя Анжела в 1991 году с группой девчат из Молдавии приехала в Юрьев-Польск (Это Владимирская область) работать на ткацкой фабрике. Познакомилась с местным парнем Евгением Куликовым, поженились в 1992 году. В следующем году родилась Светлана, через три года Герман. Но в 1996 году Анжела и Евгений развелись, Анжела вернулась уже в независимую Молдову. Детей она хотела забрать с собой, Евгений не позволил, а суд встал на сторону отца.

Анжела второй раз вышла замуж, у нее родились две дочки. Она писала детям в Россию, но потом связь прервалась. В 2016 году погибает отец Светланы и Германа, в 2018-м умирает бабушка, которая помогала поднимать внуков. Света работает стилистом в салоне красоты, Герман — барменом. Светлана рано вышла замуж, развелась, есть дочка, ей уже девять лет.

- Мама точно живет в Молдове! - уверена Светлана. - Мама — самый близкий человек, который остался у нас с Германом! Мы очень скучаем по ней и так хотим ее увидеть! Мама, отзовись, мы очень любим и ждем тебя!

Мы написали об этом и буквально за несколько часов получили несколько сообщений: «Анжела Куликова живет в селе Бушэука Резинского района. Вот ее номер телефона...»

Мы передали Светлане номер телефона, она позвонила и да, это оказалась ее мама!

- Я вам так благодарна! - перезвонила нам Света. - Вы даже не представляете, что сделали для меня и моего брата! Поговорили с мамой, расплакались... Сейчас я буду делать себе загранпаспорт и скоро прилечу в Молдову, к маме!

Позвонили мы и Анжеле Куликовой.

- Я ночами рыдала в подушку, так скучала по своим деткам! - Анжела расплакалась в трубку. - Как будто умерла и дети не могут меня увидеть! Это все были происки свекрови, она не хотела нашей свадьбы с Евгением и всегда считала меня врагом, не хотела, чтобы я общалась с детьми, не передавала им мои письма. Хотя я писала часть и деньги им посылала. А сейчас мои дети так рады были меня услышать!

У Анжелы старшая дочь Диана уже вышла замуж, вторая, Марина, учится в девятом классе. Сама Анжела — безработная, состоит на бирже труда, живет небогато. Денег на поездку в Россию у нее не было.

- Так рада общаться с ними по телефону, чтобы дети хоть мой голос услышали! - плачет Анжела. - Я же мать, я никому ничего плохого никогда не делала! Жду теперь своих деток в Молдове, обнимемся, расплачемся... Огромное спасибо вам, что помогли нам найти друг друга! Дай Бог вам здоровья! Вы нас сделали счастливыми, мы теперь никогда не расстанемся!

ЛЕОНИД РЯБКОВ


 
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