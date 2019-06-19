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Илан Шор нашелся! Таки да, молдавский олигарх в Израиле!
19.06.2019

Сопартийцы и приближенные оргеевского олигарха отказываются отвечать на вопрос: "Где Шор?"

Представители партии «Шор» по-прежнему отказываются говорить, где находится их лидер, бизнесмен со спорной репутацией Илан Шор. Илан Шор прибыл вчера в Израиль?

Однако, похоже, подтверждается то, что писал раньше новостной портал, а именно, что он покинул Молдову 14 июня на борту частного самолета, который приземлился в Москве. Сегодня появилась новая информация о местонахождении Илана Шора. Достоверные источники сообщили TV8, что Илан Шор въехал на территорию Государства Израиль вчера, 18 июня.

Информация была получена от израильских пограничников. Мы снова позвонили пресс-секретарю Илана Шор, чтобы уточнить, если политик находится сейчас Израиле и когда он вернется в Кишинев. Алина Шаргу блокирует телефонные звонки.


 
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