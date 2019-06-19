Конфискованное имущество принесло меньше денег в бюджет в прошлом году

Государственная налоговая служба в прошлом году получила от продажи конфискованного имущества чуть более семи миллионов леев, по сравнению с 22 миллионами – в 2017 году. Отвечая на вопрос Информационного агентства IPN, директор ГНС Сергей Пушкуца объяснил эту разницу тем, что в 2017 году на учёт ГНС было передано значительное количество иностранной валюты.

Имущество, передаваемое ГНС, конфискуется судебными инстанциями, которые выносят соответствующие решения. В основном источником получаемых средств является продажа валюты, транспортных средств и промышленных товаров. Выставляются на продажу и конфискованные продукты питания, алкогольные напитки, табачные изделия.

Товары предоставляются для продажи экономическим агентам на основании договора комиссии, что позволяет им получать комиссию при продаже. Если экономический агент имеет статус покупателя, то ГНС реализует товары на основе договора купли-продажи.

Если экономические агенты не проявили интереса к конфискованным товарам, предлагаемым для продажи, то ГНС готовит новые ценовые предложения. Если товары опять остаются непроданными, то они передаются бесплатно государственным учреждениям.

Агентству по материальным резервам передаются продовольственные, промышленные товары, нефтепродукты для пополнения государственного резерва. Агентству публичной собственности передаются земельные участки, находящиеся в частной собственности, с их переводом в собственность государства. Национальному музею археологии и истории Молдовы передаются изделия, содержащие драгоценные металлы, а также предметы, обладающие исторической, научной, художественной или иной культурной ценностью.

Государственным учреждениям, на попечении которых находятся дети, передаются книги с библиотечным штампом и не имеющие товарного вида, но которыми можно пользоваться, а также детские открытки. Товары, не пользующиеся спросом на рынке, передаются управлениям по защите детей, по воссоединению и поддержке семьи, детским домам и приютам.

Табачные изделия, лекарства, ядовитые, химические и другие опасные для окружающей среды вещества уничтожаются. Так же поступают и с товарами, отходы из которых непригодны для использования.