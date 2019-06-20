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Здоровье
Столичные озера напичканы паразитами - купание запрещается
20.06.2019

Планируется очистка, но пока неизвестно, когда. Ни одно из кишинёвских озёр нельзя назвать пригодным для купания - вода в них не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, информирует Национальное агентство общественного здоровья. Паразитами кишат буквально все озёра, в том числе, увы, и самые популярные - так, в озёрах парка La Izvor были обнаружены яйца токсокара, которые могут привести к токсокарозу, как у детей, так и у взрослых.

Другая опасная бактерия - e-coli, она была обнаружена как в Днестре, так и в водохранилище Гидигич. Выводы НАОЗ однозначны - купание запрещено, впрочем, люди реагируют на предупреждения по-разному, сообщает телеканал TVC.

Бактерия - e-coli

Власти намерены провести дезинфекцию, и уверяют, что у людей не возникнет никаких неприятных ощущений в связи с этим, процедура абсолютно безвредна. Но когда именно начнётся процесс, пока что не сообщается.


 
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