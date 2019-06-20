Плачьте, жалуйтесь, делитесь травмами! Такими вас и запомнят! Ткачук обратился к молдавским политикам

Экс-депутат молдавского парламента Марк Ткачук выступил с посланием к “бедненьким” представителям политической элиты.

По его наблюдениям, некоторые политики, призванные защищать свой народ и нести за него ответственность, сталкиваясь с малейшими трудностями, моментально начинают “выжимать слезу”. Таким образом они пытаются давить на жалость и вызывать к себе снисхождение, предполагает Ткачук.

“Молдавские политики в последнее время удивляют некоторыми общими стилистическими приемами поведения. Вероятно можно даже утверждать о специфическом региональном жанре, в котором они довольно дружно выступают. Жанр этот, безусловно, сентиментальный.

Судите сами. Нестандартная, стрессовая ситуация - и политик (в принципе любой ориентации и любого уровня) срочно требует, чтобы его пожалели, давит на слезу, рассказывает о своих невероятных личных бедах и сугубо интимных горестях.

И начинается: "Моей семье угрожали", "меня хотели выкрасть", "угрожали моим детям", "семью хотели похитить", "шантажировали жену", "просто хочу увидеть маму", "не мог несколько лет обнять своих детей", "придете арестовывать, не будите детей", "хочу побыть со своей семьей". Короче, слезливо, душещипательно, слащаво просят войти в драматические обстоятельства их личного жития-бытия”, - делится в соцсети своими наблюдениями экс-депутат. Таких деятелей Ткачук сравнивает с героями индийских фильмов и с русалками из рсских народных сказок.

“Есть, конечно, подозрение, что все они выросли и сформировались под гипнотическим прицелом шедевров индийского кинематографа. Возможно поэтому в нестандартной и критической ситуации они испытывают потребность в жалости к себе, к снисхождению. А может все круче?! Может это извечные архетипы и проклятое наследие русского фольклора так воздействуют на сознание местной политической элиты? Скажем, как реликтовое излучение от давно погасшей звезды! Оно коварно деформирует души наших героев. Проявляет свое особое вероломство в моменты шатания и вероятного обрушения их блистательных карьер! Вот Надежда Тэффи (понятно, Лохвицкая) когда-то писала: "Наша русская нечисть не такова. ... Русскую душу надо брать жалостью. Поэтому что делает русалка? Она плачет... Просто бы сидела или манила, что ли, – иной бы и не подошел. А если плачет, как тут не подойти. Жалко ведь".

Молдавская политическая элита ведет себя так же, как и вышеупомянутая русская нечисть. Как только пахнет жаренным, она немедленно разводит сырость. И ей - элите этой - невдомек, что ждущий снисхождения, амнистии, выжимающий слезу жалости, ищущий сухой и толерантной жилетки политик достоин в лучшем случае презрения. Его, скотину, выбирали, чтобы он служил защитой, брал отвественность на себя, молча рисковал самым дорогим в жизни, прикрывал собой наши с вами семьи, а не пересказывал нам "Зиту и Гиту" с собственным участием”, - отмечает Ткачук. По его мнению, именно такими – “бедненькими”, плачущими и жалующимися эти политики и останутся в памяти людей.

“Кто ездит в кишиневских маршрутках, тот не плачет над шедевральными страницами "Бедной Лизы" и не жалеет тех, кто горюет о мелком жемчуге. Ладно, чего уж там, плачьте, жалуйтесь, делитесь своими травмами, демонстрируйте душевные раны! Такими вас и запомнят. Бедненькие!” – подводит итог Марк Ткачук.