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Майя Санду встретилась с комиссаром ЕС: о чем говорили и о чем договорились стороны
20.06.2019

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и премьер-министр РМ Майя Санду обсудили сегодня на встрече в Кишиневе вопросы восстановления финансирования и макрофинансовой помощи.

На совместной пресс-конференции с Йоханнесом Ханом, Санду заявила, что “сегодня стороны решили возобновить политический диалог Молдовы и Евросоюза. Мы обсуждали общие проекты, многие из которых были заморожены, о восстановлении финансирования, о необходимости получить техническую помощь, о консультациях для госучреждений. Мы также говорили об инициативах нового правительства по созданию институтов, уважающих закон, о борьбе с коррупцией и о краже миллиарда”.

Майя Санду заверила европейского чиновника, что в Молдове будут соблюдаться основные права человека, свобода слова и свобода прессы.

В свою очередь, Йоханнес Хан уверен, что осенью Молдове возобновят внешнее финансирование.

“Я называл предыдущему премьеру Павлу Филипу список сфер, где мы ждем изменений и улучшений. Я уверен, что новое правительство быстро достигнет этого, я также уверен, что мы сможем возобновить платежи и макрофинансовую помощь осенью”, – сказал Хан.

Он добавил, что осенью будут адекватные ответы на запросы. “У меня нет сомнений после сегодняшних дискуссий”, – добавил Хан.


 
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