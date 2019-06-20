Игорь Додон о смене избирательной системы: “Не вижу проблемы”

Глава государства и неформальный лидер ПСРМ Игорь Додон не видит никакой проблемы в том, что социалисты дважды голосовали за изменение избирательной системы. Два года назад вместе с демократами они выступили за смешанную систему, а сейчас уже с блоком ACUM возвращают пропорциональную. Додон говорит, что он по прежнему поддерживает смешанную систему, но был вынужден пойти на некоторые уступки.

„Я не вижу проблемы. Тогда, когда мы сформировали парламентское большинство со стороны ACUM были некоторые предложения и условия. Когда создаешь политический альянс, учитываешь пожелания и предложения партнеров, но мы и впредь считаем, что смешанная избирательная система, которую мы, на конгрессе ПСРМ, предложили еще в 2011 году, подходит для Республики Молдова; может не в этих условиях, может нужно освободить окончательно захваченное государство, но когда сформировано парламентское большинство, когда образуется партнерство и партнер настаивает на определённых вещах, почему нет? И мы настаивали на определенных вещах. Например, мы предложили вернуть полномочия президенту и блок ACUM их поддержал”, ответил Игорь Додон журналистам.

Напомним, в июле 2017 года демократы и социалисты проголосовали за смешанную избирательную систему.

11 июня 2019 года молдавский парламент одобрил в первом чтении законопроект, предполагающий возврат к пропорциональной системе выборов.

Oxana Serban