Премьер-министр Майя Санду потребовала в среду от Агентства публичной собственности (АПС) приостановить процессы приватизации

Премьер-министр Майя Санду потребовала в среду от Агентства публичной собственности (АПС) приостановить начатые процессы разгосударствления.

Как передает «ИНФОТАГ», она написала в социальных сетях, что на следующем заседании правительства директор АПС Владимир Балдович будет отправлен в отставку.

«Мы все знаем о злоупотреблениях, допущенных при приватизации госсобственности в последние годы. Несмотря на то, что мы публично заявили, что начнем расследование относительно нарушений, которые были допущены представителями бывшего режима для освобождения учреждений от коррупции, представители режима, остающиеся на должностях, продолжают процесс хищения госсобственности», - отметила Санду.

Она сообщила, что объявление об очередном туре приватизации появилось 14 июня вечером сразу после пресс-конференции ДПМ об уходе из власти (в действительности – утром в «Официальном мониторе» - «И.»).

По мнению премьера, ряд объектов, предложенных к продаже, в том числе санаторий «Молдова» в Трускавце (Украина), «выставлен на продажу по цене, намного меньше реальной».

Она напомнила, что накануне парламент создал следственную комиссию, призванную проанализировать порядок организации и проведения приватизации собственности с 2013 г. Особое внимание будет уделено законности продажи Кишиневского аэропорта, авиакомпании Air Moldova, госпредприятия «Вокзалы и автостанции».