Президент о том, что надо сделать, чтобы не было проблем с газом в 2020 году

Глава государства назвал диверсификацию источников поставок газа в Молдову залогом энергетической безопасности страны.

Необходимо учитывать все возможные источники поставок газа в Молдову, а завершение строительства газопровода Унгены-Кишинев должно завершиться как можно быстрее. Об этом президент страны Игорь Додон заявил по завершению Республиканского совета ПСРМ, выйдя к прессе. Но первостепенной задачей глава государства назвал подписание нового договора с "Газпромом", а детальные переговоры по разработке этого документа должны начаться незамедлительно.

"Эта тема находится в компетенции правительства Молдовы. Если понадобится моя поддержка, как главы государства, я сделаю все возможное для организации переговоров с руководством России и "Газпрома", - уточнил Додон.

При этом президент подчеркнул важность всех возможных источников поставок голубого топлива в Молдову. Именно эта мера, по мнению Додона, позволит минимизировать риски, существующие в обеспечении энергобезопасности Молдовы.

"Я поддержал строительство газопровода Яссы-Унгены и Унгены-Кишинев. Считаю, что сдать в эксплуатацию этот газопровод следует как можно быстрее, чтобы минимизировать риски, которые существуют в случае прекращения транзита газа через территорию Украины", - отметил он.

Как уточнил глава государства, сегодня правительству Молдовы необходимо помнить и о последнем заявлении руководства Украины, где подчеркнули, что там готовы обеспечить нашу республику газом.

"Нам надо рассмотреть и этот вариант, чтобы у граждан Молдовы не возникло проблем, начиная с 1 января 2020 года. Но в срочном порядке нам надо начать переговоры по этому вопросу с Российской Федерацией", - подчеркнул Додон.

По его словам, за счет транзита российского газа через территорию Молдовы госбюджет получал несколько десятков миллионов долларов, которые предназначались для компенсаций конечных тарифов для населения республики.

Ранее новый министр экономики Молдовы Вадим Брынзан заявил, что к концу 2019 года газопровод Унгены-Кишинев построят не полностью.

"Срок строительства был - окончание 2019 года. На данный момент могу сказать, что, скорее всего, у нас будет 90% до конца года. Первый газ поступит в феврале-марте следующего года. Проект движется", - сказал Брынзан.

Работы по строительству газопровода Унгены-Кишинев стартовали 2 мая. Именно тогда румынская компания Transgaz объявила о подписании всех необходимых контрактов.

Ранее молдавские власти заявляли, что начало работ по продлению газовой магистрали Яссы-Унгены до Кишинева проходит в ускоренном режиме.

Газопровод планировали построить уже в 2019 году, однако эксперты в области энергетики не уверены в целесообразности этой газовой ветки.

Трубопровод Яссы-Унгены сдали в эксплуатацию 27 августа 2014 года. Его строительство обошлось примерно в 26 миллионов евро, из которых семь миллионов ЕС предоставил в виде гранта. Протяженность газовой магистрали составила 43,2 километра, а проходимость – 1,5 миллиарда кубометров в год. Следующий этап – продлить этот отросток с молдавской стороны до Кишинева, а с румынской – до Онешть-Лецкань с газокомпрессорной станцией.