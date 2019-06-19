Из жизни сбежавших молдавских олигархов: Шор продал магазины дьюти-фри, а Плахотнюк заложил телеканалы

Очень похоже на то, что одни из самых богатых людей страны избавляются от своего бизнеса.

Все разговоры о том, что олигархи и просто бизнесмены Илан Шор и Влад Плахотнюк, в одночасье исчезнувшие из Молдовы, скоро вернутся обратно – исключительно в пользу бедных. По крайней мере, на это указывают некоторые факты.

Так, например, в интервью сайту newsmaker.md лидер Нашей партии Ренато Усатый сказал буквально следующее:

«Этой ночью я узнал, что Плахотнюк заложил свои телеканалы. Я должен проверить эту информацию и узнать, кому [заложил]. Он мог это сделать, чтобы их бросить или, наоборот, чтобы их не смогли отнять, так как они под залогом. Но я не исключаю, что они закроются. Пока Россия не заберет ретрансляцию, Prime поработает, он приносит деньги, а вот остальные, может, банк заберет или закроются».

Не отсает от старшего товарища и Илан Шор. Как сообщает Мold-street, он продал 12 магазинов duty-free болгарскому бизнесмену Марко Тодорову. По данным издания, подконтрольная бизнесмену Илану Шору компания Dufremol, которая до 2018 года была главным оператором магазинов duty-free в Молдове, перешла в собственность болгарского бизнесмена.

Что там будет дальше – непонятно, но серьезно заволновались работники других подразделений, принадлежавших Шору и Плахотнюку. Заволновались, в том числе, и потому, что их присутствие в Молдове - это была гарантия финансирования и "крыша". Сейчас - все не так.

Ранее мы писали, что Влад Плахотнюк в данный момент он находится в США, а Илан Шор обнаружился в Израиле.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ