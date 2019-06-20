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Режим потерпел сокрушительное поражение, но никуда не ушёл
20.06.2019

Свергнутый в Молдове режим затаился во всех государственных структурах, силовых органах, местных органах власти, на госпредприятиях, в партиях …

Об этом пишет в своей статье в АИФ Молдовы депутат и политолог Богдан Цырдя. Представитель Партии социалистов в парламенте считает, что даже после ухода в отставку ДПМ не смирилась с поражением.

- Оно и понятно, ведь ДПМ – это не партия, а политический картель, который проглотил почти все партии страны, СМИ, крупные корпорации и само государство. А картель несовместим с оппозицией – он либо у власти, либо в небытие, - пишет Богдан Цырдя.

В качестве подтверждения своих слов депутат приводит целый ряд аргументов.

- Судите сами. ДПМ контролирует на левом фланге следующие политформирования: ПКРМ, Партию ШОР, Партию Регионов (А. Калинина), СДПМ (В. Шелина), «Патриоты Молдовы» (М. Гарбуза). Серьёзные подозрения вызывает и «Наша Партия» Р. Усатого, которая во время выборов открыто сыграла на стороне Демпартии!

На правом фланге это ЛП Гимпу – Киртоакэ, Народно-либеральная партия В. Павличенко, Партия национального единства (ПНЕ) А. Шалару, Партия Democraţia acasă В. Костюка, Европейская народная партия Лянкэ, Unirea ODIP Билецкого.

Также у ДПМ самый крупный, невиданный доселе медиахолдинг. Речь идёт о каналах Prime, Publika TV, Canal 2, Canal 3, СТС, Realitatea, Vocea Basarabiei, MUZ FM, Maestro FM, Noroc TV/FM и многих других. Они контролируют почти все региональные ТВ и радиостанции. Напрямую обслуживают демократов Moldova 1 и GRT, Orhei TV И. Шора. Серьёзнейшие порталы, такие как Timpul, Ziarul Naţional, Deschide.md, которые финансируются румынским министерством «Румыны отовсюду», также обслуживают ДПМ!

Также у демократов мощная инфраструктура на уровне местной власти. Напомним, что у ДПМ более 700 примаров (из 800), 31 председатель района (из 32), 300 тыс. чиновников!

Также демократов обслуживает целая орда «аналитиков», «комментаторов», «политологов», «гражданских активистов». Среди них Виталий и Андрей Андриевские, В. Катан, К. Чуря, Р. Михэеш, П. Богату, А. Цэрану, Н. Негру, Ф. Гелич, М. Лагута, В. Реницэ, А. Тэнасе и многие другие, - перечисляет Цырдя.

Однако главными, по его мнению, ресурсами ДПМ являются судебно-правовые органы и государственные агентства.

- На данный момент никто из руководителей Генпрокуратуры, НАК, КСТР, ЦИК не подал в отставку. Они являются гарантами олигархата, основой власти ДПМ. И пока эти структуры под её агентством, о смене режима не может быть и речи! Именно контроль над этими структурами даёт ДПМ уверенность в скором реванше на местных выборах, а потом и на досрочных парламентских, - отметил Цырдя.

Депутат и политолог также напомнил, что уже 20 июня будет оглашено решение Венецианской комиссии (по обращению генсека СЕ Т. Янгланда). Это высший орган Совета Европы по части права – его решения выше решений любого КС! И скоро будут разбирательства в Европейском суде по правам человека. Его решения обязательны для всех стран СE, а значит и для самого КС. После решения ЕСПЧ у судей КС будет два варианта: либо уйти в отставку, либо – в тюрьму.

По мнению Цырди, в ДПМ очень надеются на конфликты в коалиции и на её развал. Это позволит им участвовать в новом составе власти, что даст им возможность добить поодиночке своих врагов.

- Если же ПСРМ – ACUM чудом удержатся у власти четыре года, то от ДПМ останутся рожки да ножки. Проще говоря, чем позже произойдут парламентские выборы, тем хуже для ДПМ. В случае ареста верхушки ДПМ она рассыплется как карточный домик. То же самое произойдёт в случае отставки генпрокурора, руководителей НЦБК, СИБ, ЦИК и судей КС. А это рано или поздно случится, - считает депутат и политолог Богдан Цырдя. 


 
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