Страх и ужас на севере Молдовы: В Атаках обрушилась девятиэтажка (Видео)

По данным ГИЧС, 48 семей были эвакуированы, в том числе 11 детей.

Часть девятиэтажного дома рухнула в городе Атаки, Окницкого района. По данным ГИЧС, 48 семей были эвакуированы, в том числе 11 детей, сообщает publika.md

Люди, чьи квартиры пострадали, отправились к родственникам, а другие были размещены в детском саду.

Инцидент произошел в 21:30.

Информацию подтвердил Игорь Бордиян, инспектор северного подразделения технадзора.

"Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей. Обошлось без жертв. Все районные службы были подняты по тревоге. Поможем всем, кто остались без крыши надо головой, обещаю", – написал у себяна странице в facebook Игорь Додон, прикрепив фото с места событий.

В Атаках обрушилась девятиэтажка.

Обрушилась целая стена подъезда жилого дома – с 9 этажа по 1. По предварительным данным, жертв нет. Трагедию удалось предотвратить благодаря тому, что спасатели заблаговременно эвакуировали жильцов дома, передает aif.md

Отметим, что президет Молдовы Игорь Додон пообещал помочь пострадавшим

"Поможем всем, кто остался без крыши над головой. Обещаю", – написал на своей странице в соцсети Игорь Додон.