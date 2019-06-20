В Кишиневе будет введен годичный мораторий на строительство зданий

Парламентская комиссия по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ одобрила в среду введение годового моратория на строительство зданий в муниципии Кишинев, а также законопроект, направленный на повышение прозрачности процесса получения авторизаций на строительство.

Как передает "ИНФОТАГ", автор инициативы, депутат от Партии действия и солидарности (PAS) Владимир Боля сказал на заседании комиссии, что незаконное строительство в Кишиневе носит не единичный, а массовый характер, при этом местная администрация не может бороться с незаконным строительством и нуждается в помощи парламента.

Законопроект предусматривает, что застройщик обязан представить доказательства того, что жильцы соседних домов были уведомлены о проведении публичных консультаций по поводу строительства рядом с ними нового здания и согласны на это.

Депутат той же фракции PAS Лилиан Карп считает, что соответствующие изменения не помогут, поскольку в основе городского строительства должны лежать генеральный, зональный и детальный городские планы, где четко предусмотрены все нормы строительства и развития городской среды. "Если мы будем применять предложенные изменения, то в ситуации, когда есть все три плана и проект строительства соответствует всем нормам, может случиться так, что работы не смогут начаться из-за одного жильца соседнего дома, который против. Все, что мы можем сделать, это ввести мораторий до того, как будут разработаны три документа", - отметил он.

Другой депутат от PAS Дан Перчун предложил, чтобы не создавать трудности для добросовестных строителей, ввести требование, по которому застройщик должен представить определенное количество подписей с согласием жильцов-соседей.

Мораторий на строительство новых зданий распространяется на ведущиеся работы. В законопроекте оговорено, что запрещаются строительные работы, если новое здание находится на меньшем расстоянии, чем высота самого высокого соседнего здания.