Кому нужен «пешеходный фонтан» в Долине Роз в октябре?

Работы по благоустройству территории, прилегающей к фонтану в парке Долины Роз на Ботанике, в самом разгаре и будут завершены в середине июля, сообщил начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов. Фонтан находится в процессе реконструкции. «Его переделывают в пешеходный», - сообщил Бурдюмов.

На все про все муниципальный бюджет выделил 3,6 млн лей. Кстати, в отчетах претора сектора Ботаника этот объект постоянно указывался как рабочий, на самом деле столичные службы за него по большому счету взялись только сейчас.

По информации пресс-службы примэрии, зона отдыха предусматривает «пешеходный» свето-музыкальный фонтан, проходя через струи которого детвора сможет охладиться и вдоволь порезвиться. Жаль только - время сдачи объекта намечено через три с половиной месяца. Вопрос к врио генпримара Руслану Кодряну: захочется ли детям лезть в фонтан в октябре, когда, может быть, уже снег выпадет?

Одновременно с реконструкцией старого фонтана – а это именно реконструкция, подземные сооружения, связанные с откачкой воды из артезианской скважины, надо было лишь обновить - ведутся работы по устройству игровой площадки в непосредственной близости от водного источника. Проект включает в себя установку ночного освещения и деревянных скамеек, реконструкцию прилегающих к фонтану зеленых зон и подъездных путей, а также территорию для любителей езды на велосипедах и скейтбордах. Будут также пандусы для передвижения людей в инвалидных колясках и обустройство санитарной зоны для посетителей парка.

В настоящее время бригада рабочих примэрии занята облицовкой мраморного покрытия поверхности фонтана.

Все это – лишь часть проекта реабилитации парка Валя Трандафирилор. Когда будет восстановлена остальная часть одного из красивейших когда-то городских парков, в пресс-релизе примэрии не уточняется. Понять врио генпримара столицы Руслана Кодряну можно: на 20 октября намечены выборы в мэры Кишинева, после этого срока хоть трава не расти. Если он еще сохранится в этой должности до выборов, что при такой работе маловероятно.

Мария БУИНЧУК