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Общество
Специалисты: Вода из родников в столичных парках не пригодна для питья
20.06.2019

Вода из родников в столичных парках не пригодна для питья. В ней много опасных бактерий и превышено содержание нитратов - это показали лабораторные анализы. Специалисты говорят, что популярные родники в Долине роз, Валя Морилор и в парке "Ла Извор" - не исключение.

"Если вы не уверены качестве воды, не пейте ее, это опасно для здоровья. К болезням, которые вызывает повышенное содержание нитратов, особенно предрасположены дети", - отметил санитарный врач Тудор Пую.

В зеленхозе говорят, что за родниками ухаживают, как могут. То есть просто собирают мусор вокруг.

"Мы очищаем родники, собираем пластик, принесенный ветром, и грязь, которая собирается после дождей. Но повлиять на качество воды мы не можем. Это естественный процесс. Способа очистить воду в источниках нет", - подчеркнул представитель зеленхоза Вадим Попушой.

Горожан при этом переубедить трудно - многие приходят на родники за водой с юности.

В столичных парках - более 40 родников.


 
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