Служба экстренных вызовов 112: В жару число обращений растет в разы

В жару число обращений в единую службу экстренных вызовов 112 растет в разы. Около 20% звонящих, люди, получившие тепловой и солнечный удары. Большинство из них - дети, беременные женщины и пожилые люди.

"Ответила сегодня на 370 вызовов. Около 20 человек получили солнечный удар. Были пациенты с повышенным давлением и сердечным приступом, очень много инсультов", - рассказала оператор службы 112 Татьяна Шендря.

"У нас много звонков, которые поступают в автономную систему 112. Есть люди с солнечным ударом, повышенным давлением. Они страдают бессонницей, гипертонией, у них есть проблемы с сердцем", - отметила глава отдела приема экстренных вызовов Каролина Склифос.

Чаще всего помощь требуется пожилым людям с хроническими заболеваниями. "Голова кружится, в глазах темнеет, всегда обращаюсь к врачу. Сначала лежал в больнице, а после еще раза три вызывал. Сделали кардиограмму. Старость".

"У меня болит голова, я пришла измерить давление. Я не выхожу из дома без головного убора. Без шляпы никуда". Медики призывают граждан не выходить на улицу в солнцепек, пить больше воды, и потреблять больше овощей и фруктов.

"Они должны помнить, что температура воздуха высокая, поэтому нельзя долго находиться на солнце, особенно с 11 до 17 часов дня", - заявила врач Наталья Дьякон. В поликлиниках уже более двух недель работают специальные пункты оказания первой помощи в жару. Ежедневно туда обращаются около 60 человек.

"Большинство людей - это люди с повышенным давлением. Есть и пациенты с головными болями, жалуются на головокружение, слабость. Если есть гипертоники, с пониженным давлением, даём каптоприл", - подытожила медсестра Татьяна Рэйлян.

Обратиться за помощью можно и в специальные пункты, установленные Генеральной инспекцией по чрезвычайным ситуациям. Они действуют во всех секторах столицы, а также в Бельцах, Кагуле, Каушанах, Хынчештах, Унгенах и Комрате.