Будет ли газ зимой?

Обеспечение стабильных поставок газа - в компетенции правительства, однако если понадобится помощь, учитывая личные контакты с руководством России и «Газпрома», администрация президента готова оказать полную поддержку, заявил Игорь Додон в среду.

Он отметил, что «вопрос поставки газа с января 2020 года очень важен для Молдовы, особенно с учетом рисков, связанных, в том числе с транзитом через Украину». «В этих условиях необходимо принимать во внимание любые возможности, - сказал Додон. - Я всегда поддерживал строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев. Оно должно завершиться как можно скорее с тем, чтобы минимизировать угрозы в случае приостановки транзита через Украину. Необходимо тщательно изучить и заявления Киева, обозначившего готовность обеспечить Молдову газом. Нужно делать все возможное, чтобы граждане РМ не столкнулись с проблемой с 1 января 2020 года».

Президент отметил, что переговоры с российской стороной должны начаться в срочном порядке: «Необходимо обсудить условия контракта как по поставке, так и транзиту, так как деньги, полученные благодаря этому, идут на компенсацию тарифов для конечного потребителя».

Хотя ранее установленный срок сдачи в эксплуатацию газопровода Унгень-Кишинев был концом этого года, новый министр экономики Вадим Брынзан говорит, что в конце 2019 года трубопровод будет готов на 90 процентов. По его словам, первый газ пойдет в феврале. В эфире TVR Moldova Брынзан сказал: «Финансирование разблокировано, есть определенные препятствия бюрократического характера, но они могут быть решены довольно быстро. Возникло несколько проблем с земельными участками и с расчетом НДС, но они решаемы».

Брынзан уверен: проект продолжается. Но будет ли газ в следующую зиму – ведь контракт с Россией истекает в декабре? «Мы работаем над этой проблемой, - заявил министр. - Переговоры с Россией уже начались».

Между тем «Укртрансгаз» предложил Молдове наладить импорт газа из ЕС через газотранспортную систему Украины. Предложение выдвинуто «в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния - Молдова (газопровода Унгены-Кишинев)», что «ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с "Газпромом"», сообщает компания.

«Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита газа из РФ», - уверяет «Укртрансгаз». По его данным, украинская ГТС «обеспечивает гибкие и надежные транспортировки больших объемов газа в Европу по конкурентоспособным ценам», а, кроме того, обеспечивает и «свои потребности в природном газе без участия "Газпрома", импортируя его из стран ЕС».

Киев предлагает Кишиневу самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости и даже создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки зимой 2019-2020 годов. Общая мощность в точках соединений между Молдовой и Украиной позволяет транспортировать до 15 миллионов кубометров в день, что полностью покрывает потребности страны.