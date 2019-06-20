Настоящий капитализм: в Молдове подростков заставляют работать по 12 часов в сутки

В Государственной инспекции труда предупреждают, что необходимо заключать с работодателем трудовой договор, где прописаны режим работы и размер оплаты труда.

Наших детей эксплуатируют по-черному да ещё и обирают!

В PizzaMania, что находится на Ботанике (улица Сармизеджетуса, 10) взяли на работу 16-летнюю девочку.

«Полторы недели ребенок мыл аквариумы, витрины, стекла, зеркала, была уборщицей, тратила деньги на дорогу, оплатила санитарную книжку, а теперь ей сказали, что она... не прошла аттестацию, и не дали ей ни копейки за работу!» - возмущалась в соцсетях Мила Костенко, знакомая этой семьи. - Это как называется?! Так можно все лето халявить на учениках старших классов и не платить им, вместо того, чтобы нанять уборщиц! Подскажите, как поступить, как заставить администрацию оплатить труд ребенка?!

Позвонили Миле, чтобы узнать подробности.

- Ей ничего не заплатили, там якобы какой-то тест надо было сдать — выучить меню или что-то в этом роде, - объясняет Мила. - А девочка вообще-то отличница! Несколько дней назад сдавала этот тест. Ее задело даже не то, что ей не заплатили, а то, что она не сдала тест, не набрала нужного количества баллов. Такое просто невозможно! Сегодня ее родители собирались поехать и посмотреть результаты этого теста. Она поступала на работу как официантка, а полторы недели она тупо драила там все! Два дня пахала в сверхурочные часы.

- У нее не было трудового контракта, соглашения с работодателем?

- Не было, ее якобы взяли на стажировку. И ничего ей за работу не заплатили...

У самой Милы Костенко 16-летняя дочь сейчас устроилась помощником повара.

- Она подписала договор, правда, я считаю, что он неправильно составлен, - говорит Мила. - Доживем до зарплаты, посмотрим, сколько ей заплатят. Зарплату дочь должна получить 25 июня. По договору у нее зарплата 2800. Ее взяли помощником повара, хотя она не имеет кулинарного образования. Как они ее могли взять на работу?! А она работает там уборщицей, посуду моет, готовит, убирает, касса на ней... А чаевые, все до копейки, отбирает хозяин. Там даже воды нет, она воду сама покупает! Там нет ни чистящих средств, даже перчаток элементарных нет! Работает по двенадцать часов в день, один выходной — воскресенье. Сама захотела так работать. Санитарная книжка у нее до сих пор не готова. Она записалась на 18 июня, чтобы получить эту санитарную книжку, пришла, а ей сказали, что она не записывалась. Видимо, хотели взятку... Надо что-то с этим делать! Наших детей эксплуатируют по-черному да ещё и обирают!

Летом подростки часто ищут подработку

За работу все-таки заплатили

Родители 16-летней девушки, которой в PizzaMania не заплатили за работу, общаться с журналистом отказались, но признались, что им оттуда уже позвонили и сообщили, что с их дочерью рассчитаются.

Позвонили и мы в PizzaMania.

- Девушку наша бухгалтерия уже должна была рассчитать, - подтвердили нам в отделе маркетинга.

- Зачем же надо было доводить ситуацию до публичного обсуждения в соцсетях?

- Мы не ответственны за то, что девушка говорит своим родителям. Стажировка — оплачиваемая, ей об этом говорили. Мы ей все оплатили, просто подождали один день, чтобы бухгалтерия все успела начислить. Сумму назвать вам не могу. Очень жаль, что мама девушки не написала в соцсетях, что все в порядке, просто девушка не подошла по критериям экзамена... Как работник она нам не подходит.

- Если бы этот случай не вынесли на публичное обсуждение, вы ей заплатили бы за работу или нет?

- Конечно, заплатили бы! Мы оплачиваем стажировку. Видимо, девушка как-то не так преподнесла свою деятельность родителям... Мы сегодня даже проверим, дошли ли деньги, мы-то заплатили. А узнают ли родители об этом? Что она сделает с этими деньгами? Да, бывают такие истории, к сожалению. Все-таки дети, шестнадцать лет, трудный возраст...

ЗВОНОК В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНСПЕКЦИЮ ТРУДА

- Больше всего случаев нарушения трудового законодательства в отношении молодежи происходит в летний период, когда молодые люди и подростки ищут временный заработок, подработку, - объясняет инспектор Марин Марку. - В основном, они устраиваются в бары, рестораны, в пиццерии... За лето к нам с жалобами на работодателей обращается примерно 30-40 человек.

- Вы можете помочь тем, кто обращается к вам с жалобами на работодателей?

- Если у нас имеется письменная жалоба, мы можем инициировать проверку. Есть один нюанс. Молодые люди должны знать, что работать они должны только на основании индивидуального трудового договора! В этом договоре должны быть указаны режим работы и размер заработной платы. Имея такой договор на руках, можно легко доказать свою правоту.

- А если работодатель не желает заключать с работником договор, а все обсуждается устно?

- Если возникает такая ситуация, молодые люди должны быть готовы к тому, что их могут обмануть. Допустим, договора нет, проверка показала, что такой молодой человек там не работал. Многое будет зависеть от объяснительных администратора заведения или любого другого ответственного лица, а также от сотрудников предприятия.

- Работодатель скажет, что молодой человек у них не работал!

- Тогда работник может обратиться в судебную инстанцию. Там он может предоставить фото, видео, свидетелей, которые доказали бы, что он там на самом деле работал.

- Какое наказание ждет работодателя в случае, если он не заплатил своему сотруднику за работу?

- Если молодой человек работал без индивидуального трудового договора и не получил зарплату, юридическое лицо ждет штраф от 210 до 300 условных единиц, то есть до 15 тысяч леев за каждого такого работника.

- Как часто приходится прибегать к таким мерам?

- С начала года было 25 таких дел в суде, и есть позитивные решения судебных инстанций. Лето началось, ждем наплыва жалоб, в основном, в сфере обслуживания: бары, рестораны, пиццерии... Возраст тех, кого обманули — 17-18 лет. В последнее время появилась новая тенденция — молодежь начала подрабатывать и на стройках. У молодежи нет еще опыта работы, этим и пользуются недобросовестные работодатели. Но скажу вам, что и добросовестных работодателей немало. Обязательно составляют договор, прописывают режим работы, размер оплаты труда.

- Сколько часов в день несовершеннолетний гражданин Молдовы имеет право трудиться?

- Если норма для взрослого — 40 часов в неделю, то для несовершеннолетнего — не более 35 часов. Но платить ему зарплату работодатель обязан как за 40 часов работы в неделю! Кстати, несовершеннолетние не имеют права работать барменами или официантами. Закон запрещает несовершеннолетним работать в заведениях, где разрешена торговля спиртными напитками и табачными изделиями. Они могут работать поварами, помощниками повара, посудомойщиками, уборщиками, охранниками...

- Если работодатель берет сотрудника на стажировку, он обязан ему платить?

- Сейчас это называется договором о профессиональной подготовке. Он не сильно отличается от индивидуального трудового договора, разница только в сроке стажировки — максимум три месяца. И нюанс по зарплате — она может составлять 75% от минимальной ставки. Но если нет индивидуального трудового договора или договора о профессиональной подготовке, то это квалифицируется как нелегальный труд.

ЛЕОНИД РЯБКОВ