В Молдове могут запретить магазины duty free

Все заправки и магазины duty free на въезде в Молдовe и Приднестровский регион будут запрещены. Об этом сообщила премьер-министр Майя Санду.

На своей странице в ФБ премьер написала: “Я попросила своих коллег в парламенте срочно разработать и зарегистрировать законопроект, запрещающий беспошлинные заправочные станции, а также магазины, бары и рестораны duty free на въезде в Молдову и Приднестровский регион.

Помимо того, что упомянутые правовые положения не существуют ни в одной стране мира, национальный государственный бюджет несет убытки в размере сотен миллионов леев. Их бенефициар “токсичный персонаж”, вовлеченный в сомнительный бизнес, в том числе и кражу миллиарда.

Нынешнее правительство не только не допустит подобных инициатив в будущем, но и отменит все, принятые олигархическим режимом, который управлял страной до 8 июня 2019 года”.