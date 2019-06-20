Майя Санду обозначила приоритеты правительства

Премьер-министр Республики Молдова Майя Санду рассказала, чем будет руководствоваться новое правительство в своей работе.

По ее словам, деятельность будет основана на политическом соглашении, подписанном с социалистами, а также на Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом.

Заявления прозвучали в эфире одного из отечественных телеканалов.

Глава PAS признала, что соглашение с социалистами выбило почву из под ног, однако на кон было поставлено куда больше.

- В программе, за которую проголосовали обе стороны соглашения - ПСРМ и ACUM - ясно написано, что правительство будет руководствоваться в своей деятельности Соглашением об ассоциации. Реформы деолигархизации, поскольку они были основой этого соглашения, являются теми реформами, которые ожидает от нас ЕС: освобождение правосудия из плена, создание независимых и мощных институтов, чтобы прокуроры рассматривали дела в соответствии с законом, а не по звонкам тех или иных людей.

Прокуратура и суды, юстиция должны выполнять свою работу - это именно то, чего хочет ЕС. Никакой опасности нет, это дезинформация, манипуляция. У этих политических сил есть четкое обязательство поддержать процесс освобождения государства из плена. Как долго продлится это политическое партнерство, никто не может сказать, мы заверяем граждан, что сделаем все возможное для продвижения процесса европейской интеграции.

Да, мы взяли на себя определенные риски, рискнули имиджем, но сегодня многие люди чувствуют себя свободно, это очень хороший признак, - передает слова Майи Санду trm.md.

Напомним, что 8 июня 2019 года блок ACUM и ПСРМ подписали временное соглашение о сотрудничестве и формировании парламентского большинства.