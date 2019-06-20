Цырдя: Партия «Шор» доживает свои последние дни!

Партия ШОР финансируемая из краденного миллиарда доживает свои последние дни. Об этом на своей странице в социальной сети написал депутат парламента, политолог Богдан Цырдя. Эксперт напомнил о созданной в парламенте следственной комиссии, которой предстоит расследовать кражу миллиарда из банковской системы Молдовы, в результате чего виновным предстоит по закону ответить за совершенное преступление.

«ШОР-фигурант отчета Кролл, как главой организатор и бенефициарий кражи миллиарда. Его же осудил суд первой инстанции на 7.5 лет, но Шор продолжал гулять на свободе и цинично грабить государство.

Он же стоял за концессией, то есть кражей Аэропорта у народа, выдавливая по 15- 18 млн евро ежегодно только за счет баснословных аэропортных сборов в 9 евро с пассажира! .И это при нулевой инвестиции!

8 апреля 2015 года по инициативе вице-премьера Осипова (приближенного к Плахотнюку), правительство Молдовы внесло поправки в Таможенный кодекс, позволив Шору открыть магазины duty-free в Приднестровье!!!

Через эти магазины Шор осуществлял контрабанду сигарет и спиртных изделий. Теперь вы понимаете, почему Шор 15 октября 2015 года, написал донос на Филата??? Он уже тогда работал в бизнес -связке с ДПМ! Также сей лакей выступал с обвинениями против Санду и Додона, раболепно выполняя все указы Демпартии.

В 2018 году правительство отдало в концессию все автовокзалы страны. Пошли упорные слухи, что именно Шор стоит за этой аферой. В 2017 году IS Garile si Statiile Auto получила доход в 55,7 млн лей.

Однако, 14 июня Шор сбежал из страны. Партия Шор осталась на мели и в долгах. Парламент создал комиссию по кражам из банковской системы, что приведет к Шору.

Также парламент создал комиссию по незаконным приватизациям. Министр экономики уже заявил, что аэропорт имеет все шансы вернуться к народу!

Майя Санду так же объявила, что никаких магазинов duty-free на таможне не будет!

В парламенте готовится инициатива о пересмотре таможенного кодекса. Проще говоря, накроют магазины duty-free и в Приднестровье, а значит , и контрабанду!

Вы удивитесь, но Шор на днях продал 12 магазинов duty-free болгарскому бизнесмену Марко Тодорову. Короче, кинул болгара! Короче, Шор потеряет и Аэропорт, и компанию Dufremol, и все автовокзалы, и свою жалкую Партию.

А потом он окажется в международном розыске. Ну а потом, и я очень надеюсь на это, он сдаст всех своих подельников и сядет в тюрьму», - написал Цырдя в социальной сети.