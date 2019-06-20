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Общество
Владелец сети ресторанов «Andy's Pizza» и «La Plаcinte» Андрей Транга освобожден от превентивного ареста
20.06.2019

Решение было принято сегодня на судебном заседании, которое состоялось в суде сектора Чеканы.

Предприниматель Андрей Транга, владелец сети ресторанов «Andy's Pizza» и «La Placinte», освобожден от превентивного ареста, сообщает Noi.md.

Решение было принято сегодня на судебном заседании, которое состоялось в суде сектора Чеканы. Андрей Транга является владельцем сети ресторанов «La Pl cinte» и «Andy's Pizza».

Он был задержан Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам в пятницу, 26 апреля, по уголовному делу о шантаже. Трангу подозревают в причастности к схеме захвата бизнеса Виорела Варзаря, а именно компании» Molinart Grup», которая владеет торговой маркой «ARTINOX».

По мнению многих представителей бизнеса, дело против одного из крупнейших бизнесменов Молдовы, весьма сомнительно и, возможно, является методом шантажа человека, который создал и развил свой бизнес с нуля и является достаточно независимым человеком. По крайней мере, вызывает большие сомнение необходимость держать его под стражей.


 
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