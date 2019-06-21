Президент Додон отправился с рабочим визитом в Республику Беларусь по приглашению Президента Александра Лукашенко

Отправился с рабочим визитом в Республику Беларусь по приглашению Президента Александра Лукашенко.

В ходе переговоров обсудили широкий круг вопросов по двусторонним отношениям и констатировали их динамичное развитие на всех уровнях на протяжении 27 лет с момента установления дипломатических отношений.

В частности, отметил постоянное взаимодействие глав наших государств и правительств, председателей парламентов, а также деловых кругов. Напомнил также, что в 2018 году прошло 19-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Убежден, что новое Правительство Республики Молдова уделит приоритетное внимание диалогу с Республикой Беларусь.

Обсудили с господином Лукашенко перспективы развития торговых связей. Республика Беларусь остается одним из крупнейших торговых партнёров нашей страны: в 2018 году оборот составил 215 млн. долларов, из которых экспорт наших товаров – это более 87 млн. Подчеркнул интерес молдавской стороны к углублению сотрудничества в сфере промышленности и инвестиций и к наращиванию экспорта нашей агропромышленной продукции.

Кроме того, рассказал белорусскому лидеру о значительных изменениях в общественно-политической жизни нашей страны и, в частности, о достижении широкого национального консенсуса между двумя ведущими политическими силами. Внутреннее согласие в обществе и международная поддержка дают Молдове отличную возможность для экономического развития и построения взвешенной внешней политики на основе национальных интересов страны.