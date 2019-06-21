В захваченном государстве всем нам был уготовлен изолятор №13

Депутаты от ДПМ заставляют госсекретарей саботировать действия Правительства под предлогом скорого возвращения Плахотнюка.

Об этом депутат от блока АКУМ Александр Слусарь рассказал в программе в программе «Главное» с Ниной Димогло. Вице-председатель партии «Платформа Достоинство и правда» отметил, что система сильно сопротивляется переменам. Более того, некоторые депутаты от Демократической партии пытаются заставить госсекретарей саботировать действия нового правительства под предлогом, что Плахотнюк все равно вернется.

- Все будет зависеть от того, как быстро удастся почистить юстицию, провести реформы в судебной системе, прокуратуре, в центре по борьбе с коррупцией. Создать механизм, чтобы второй Плахотнюк никогда не появился в этой стране, чтобы все остальные должности были основаны на транспарентных конкурсах и принципах демократии – это наша задача.

Если мы этого не сделаем, бесполезно спорить об остальных наших доктринальных различиях. В захваченном государстве всем был уготовлен изолятор 13, и когда в субботу вечером один из ближайших прокуроров Плахотнюка подписал ордера на аресты всех депутатов, я думаю, нам в тюрьме было бы все равно кто какой доктрины придерживается.