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Общество
В захваченном государстве всем нам был уготовлен изолятор №13
21.06.2019

Депутаты от ДПМ заставляют госсекретарей саботировать действия Правительства под предлогом скорого возвращения Плахотнюка. 

Об этом депутат от блока АКУМ Александр Слусарь рассказал в программе в программе «Главное» с Ниной Димогло. Вице-председатель партии «Платформа Достоинство и правда» отметил, что система сильно сопротивляется переменам. Более того, некоторые депутаты от Демократической партии пытаются заставить госсекретарей саботировать действия нового правительства под предлогом, что Плахотнюк все равно вернется.

- Все будет зависеть от того, как быстро удастся почистить юстицию, провести реформы в судебной системе, прокуратуре, в центре по борьбе с коррупцией. Создать механизм, чтобы второй Плахотнюк никогда не появился в этой стране, чтобы все остальные должности были основаны на транспарентных конкурсах и принципах демократии – это наша задача.

Если мы этого не сделаем, бесполезно спорить об остальных наших доктринальных различиях. В захваченном государстве всем был уготовлен изолятор 13, и когда в субботу вечером один из ближайших прокуроров Плахотнюка подписал ордера на аресты всех депутатов, я думаю, нам в тюрьме было бы все равно кто какой доктрины придерживается.


 
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