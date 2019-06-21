Джипы стоимостью более миллиона евро для Moldovagaz – это роскошь или необходимость?

Премьер-министр Майя Санду раскритиковала руководство госкомпании Moldovagaz за покупку люксовых автомобилей на 1,5 млн евро.

Сегодня, 20 июня, на заседании правительства Майя Санду подняла вопрос о необходимости покупки предприятием Moldovagaz «люксовых автомобилей». Премьер-министр высказала предположение, что предприятие может переложить эти расходы на плечи граждан, включив их в тарифы.

- Я узнала, что там покупают джипы и другие автомобили. Сумма закупок составила 1,5 млн евро. Подозреваю, что очень скоро попросят эти расходы включить в тарифы, которые будут платить граждане. Просим вам прекратить эти люксовые закупки, - заявила Санду.

Ситуацию с автомобилями прокомментировал секретарь закупочной комиссии Moldovagaz Юрий Ртищев. Он рассказал, что компания намерена взять в лизинг около 30 автомобилей Mitsubishi L200, но они еще не приобретены, сообщает tv8.md.

- Автопарк очень старый, и транспортные средства должны быть заменены новыми. Мы планируем приобрести около 30 автомобилей в лизинг, чтобы каждое из 12 предприятий, входящих в компанию, имело в своем распоряжении две или три машины. Цена автомобиля составляет около 28 тысяч евро. Мы предпочли одну марку автомобилей, чтобы облегчить ремонт в случае технических сбоев, - рассказал Юрий Ртищев.

Секретарь закупочной комиссии Moldovagaz также отметил, что закупки будут осуществляться в соответствии с утвержденным на этот год инвестиционным планом компании – для этого уже выделены необходимые деньги. Ответственным за приобретение транспортных средств будет оператор газораспределительной системы Chișinău-gaz. Затем 12 предприятий, входящих в Moldovagaz, подпишут индивидуальные контракты.