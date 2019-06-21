13 миллионов в «кормушке» столичных чиновников

Неоправданные прибавки к зарплате и премии на общую сумму более 13 миллионов лей получили в 2017 году сотрудники примэрии Кишинева, в том числе бывший примар Дорин Киртоакэ и вице-примар Нистор Грозаву. Это констатировала Счетная палата, которая отмечает, что большая часть премий и прибавок была незаконно выдана в то время, когда у муниципалитета были долги в размере более 30 миллионов лей, сообщает RISE Moldova.

Большая часть денег, выплаченных в 2017 году, была премиями за работу в 2016-м. Работники мэрии получили премий на общую сумму 8 миллионов лей. Больше всего денег получил Грозаву – 27 800 лей. Сильвия Раду и Дорин Киртоакэ получили прибавки к зарплате по 9 500 лей, Руслан Кодряну – 8 600. Раду и Кодряну получили премии за 2016 год, хотя в том году они не работали в примэрии.

Кодряну говорит, что не несет ответственности за незаконные выплаты, а Раду вернула деньги. Правда, сделала она это только после того, как ей позвонили из RISE Moldova. Грозаву заявил, что был не в курсе и за все отвечает бухгалтерия.

Также Счетная палата установила, что Дорин Киртоакэ, Нистор Грозаву, Юрий Кукулеску (советник Киртоакэ), и Валериу Диденку (секретарь МСК в 2017 году) также получили прибавки к зарплате - за допуск к государственной тайне. Но платили им не положенные 10 процентов от базовой зарплаты, а в два раза больше. Киртоакэ и Диденку получили примерно по семь тысяч лей, Грозаву – свыше 17 тысяч с половиной, Кукулеску – чуть более трех тысяч лей. По мнению Счетной палаты, эти чиновники даже не имели права доступа к государственным тайнам.

Олег ВОЛКОВ