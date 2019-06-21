“Молдовагаз” ответил на заявления Майи Санду о покупке дорогих машин

Молдовагаз не покупал никаких машин, предприятие только планирует приобрести в лизинг 30 автомобилей марки Mitsubishi L200. Так прокомментировал секретарь совета по закупкам компании Юрий Ртищев заявление премьер-министра. Сегодня Майя Санду заявила, что предприятие Молдовагаз купило машины за 1,5 миллиона евро.

„Автопарк очень старый, старые машины нужно заменить новыми. Мы планируем приобрести в лизинг около 30-35 машин для того, чтобы у каждой из 12 аффилированных предприятию компаний, было по 2-3 машины. Стоимость одной машины – около 28 тысяч евро. Мы предпочли одну марку автомобиля, чтобы потом было легче ремонтировать”, заявил секретарь по закупкам Молдовагаз Юрий Ртищев.

По его словам, закупки будут произведены в соответствии с инвестиционным планом, утверждённым на этот год. По словам Юрия Ртищева, деньги на это уже были выделены. Ответственным за покупку машин будет Chișinău-gaz.