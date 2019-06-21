Кавкалюк, Цуцу, Дамир и другие члены ДПМ замешаны в контрабандных схемах, - экс-глава MoldATSA

Сорин Стати, экс-глава компании MoldATSA, сделал несколько важных заявлений в эфире одного из отечественных телеканалов.

По его словам, некоторые из членов ДПМ, а также бывший замначальника Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк, «были причастны к контрабандным схемам на территории Республики Молдова».

Георге Кавкалюк, по его словам, был причастен к контрабанде спирта, сигарет и табака на севере страны.

- Это эксклюзивные схемы Кавкалюка. Сигареты и табак попадают в Молдову через Приднестровье. Их продают на Центральном рынке и в других местах Кишинева, которые им контролируются. Подобная контрабанда также осуществляется через Скулень и Костешты, - сообщил Сорин Стати.

По его словам, Константин Цуцу занимается контрабандой сигарет через границу с Румынией, а Дорин Дамир занимался перевозкой анаболиков через Международный аэропорт Кишинева и Почту Молдовы.

А вот Константин Ботнарь якобы занимался контрабандой янтаря, который контрабандой вывозится из Украины через Приднестровье, затем прибывает в аэропорт и еженедельно в Гонконг отправляется около 2 тонн драгоценного камня.

- В таможенных декларациях указано «stone» - камень, - объяснил Стати.

В целом контрабанду через аэропорт и Почту Молдовы, по словам экс-главы MoldATSA, контролирует Илан Шор. Впрочем, он также добавил, что у него есть доказательства и свидетели того, что все вышесказанное - правда.

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе пригласил Сорина Стати сразу же после программы приехать в офис. Его призвали оставаться в студии до тех пор, пока за ним не прибудет полицейская машина.