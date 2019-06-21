Майя Санду говорит о первом зарубежном визите

Премьер-министр Майя Санду говорит, что первый зарубежный визит в качестве главы правительства осуществит, скорее всего, в Брюссель. Политик говорит, что получила приглашение на этот счет, и, скорее всего, это произойдет в начале июля. Заявления были сделаны на TVR Moldova.

С главой Правительства Румынии Виорикой Дэнчилэ, от которой также получила приглашение совершить официальный визит в соседнее государство, Майя Санду говорит, что проведет телефонный разговор по этому вопросу. „Да, я намерена поехать, надеюсь, сразу после визита в Брюссель”, - заявила глава правительства. Также Майя Санду получила приглашение от канцлера Ангелы Меркель посетить Берлин, и сейчас обсуждается время, когда это произойдёт.

Что касается возможных визитов в столицу России и Украины, Майя Санду не думает, что в ближайшее время пойдет в эти страны, по крайней мере, эта тема не обсуждалась.