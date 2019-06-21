Предложение лидера партии о выдвижении членов ЦИК: Эта идея была поддержана во время правления ПКРМ

Председатель Социал-демократической партии (СДП) Виктор Шелин призывает внести изменения в Кодекс о выборах, а также изменить принцип назначения членов Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает ТРИБУНА, в сообщении в социальной сети Виктор Шелин предлагает, чтобы членов ЦИК выдвигали непарламентские партии.

«Социал-демократы Молдовы требуют изменить Кодекс о выборах и изменить принцип выдвижения членов ЦИК, чтобы предоставить возможность выдвижения членов ЦИК от имени непарламентских партий, так как парламент, правительство и президентура контролируются теми, кто во власти, и именно они имеют право выдвигать своих протеже на должности в ЦИК!

Эта идея ранее была активно поддержана при правлении ПКРМ! АКУМ и социалисты, докажите, что вы не намерены организовать выборы в своих интересах!» – отметил Шелин.

Андриана Кептине